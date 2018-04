Die Gießen 46ers haben im Kampf um die Playoff-Plätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen Göttingen hielten die Mittelhessen lange mit - dann kam das letzte Viertel.

Die Gießen 46ers verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen die BG Göttingen mit 102:111 verloren. Dabei hatten die Mittelhessen das erste Viertel - wenn auch knapp - noch für sich entschieden. Doch was folgte war eine Achterbahnfahrt. Das zweite Viertel entschieden die Gäste für sich. Das dritte dominierten in der Gießener Osthalle wieder die Gastgeber. Im Schlussviertel allerdings brachen die Mittelhessen ein und konnten mit den starken Göttingern nicht mehr Schritt halten.

"Göttingen spielt sehr unorthodox, daher ist es schwer gegen sie zu spielen. Sie haben sehr kleine Lineups, die sie immer wieder wechseln, zudem haben sie nicht viele Systeme und kaum Größe unter dem Korb. Daher wussten wir, dass es ein schwieriges Spiel wird", sagte Gießens Trainer Ingo Freyer nach der Partie.

Weitere Informationen Gießen 46ers - BG Göttingen 102:111 Gießen 46ers: Bryant 30, Landis 18, Abrams 15, Lischka 13, Taylor 9, Davis 8, Hollins 8, Agva 1



BG Göttingen: Stockton 27, Creek 23, Rush 20, Loveridge 16, Carter 9, Haukohl 8, Lockhart 5, Buford 3



Zuschauer: 3.236 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 22.4.2018, 21.45 Uhr