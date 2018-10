Erstes Spiel, erster Sieg: Den Gießen 46ers ist in der Basketball-Bundesliga am Sonntag ein Auftakt nach Maß gelungen. Die Mittelhessen brillierten vor allem im ersten Viertel.

Die Gießen 46ers sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Die Mittelhessen bezwangen beim Saisonauftakt in der heimischen Osthalle den Mitteldeutschen BC mit 91:84. Schon im ersten Viertel hatten die 46ers starke 31 Punkte auf das Parkett gelegt. Das Team von Trainer Ingo Freyer gab dann allerdings das zweite Viertel an die Gäste ab.

Die zweite Hälfte gehörte dann ganz und gar den Mittelhessen. Bester Werfer auf Seiten der Gießener war Max Landis mit 15 Punkten, gefolgt von John Bryant mit 14 Zählern. Larry Gordon steuerte starke neun Rebounds bei.