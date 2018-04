Stemmten sich gegen die drohende Niederlage in Jena: die Gießen 46ers.

Keine Punkte im Gepäck haben die Gießen 46ers am Freitag bei ihrer Rückfahrt aus Jena. Die Mittelhessen fanden nur schwer in die Partie und kassierten so eine Niederlage.

Die Mittelhessen verloren in Jena mit 65:86. "Jena hat zu Recht gewonnen, weil sie uns mental von Anfang an überlegen waren", sagte Gießens Trainer Ingo Freyer. Jamar Abrams war in seiner Mannschaft mit 18 Punkten erfolgreichster Schütze. Das aber reichte nicht.

Denn die 46ers offenbarten vor allem im Abschluss ungeahnte Schwächen. Jena dagegen agierte eiskalt und nutzte seine Möglichkeiten. Bereits am Sonntag (15 Uhr) wartet in der Gießener Osthalle mit Berlin der nächste schwere Gegner auf die 46ers.