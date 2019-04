Schwierige Aufgabe für die Gießen 46ers: Die Mittelhessen müssen den Kampf um die Playoff-Plätze beim Tabellenzweiten fortsetzen.

Die Gießen 46ers reisen am Dienstag (20.30 Uhr) zur schweren Auswärtspartie bei den Baskets Oldenburg. Die "Donnervögel" haben noch eine Rechnung mit den Mittelhessen offen, bedeutete das 88:97 im Hinspiel doch die erste Saisonniederlage für die Niedersachsen. Sollte das Team von Headcoach Ingo Freyer erneut eine so starke Leistung abrufen, könnten die 46ers bis auf zwei Punkte an die Playoff-Plätze heranrücken.