Die 46ers haben auch in Ulm verloren Bild © Imago Images

46ers verlieren in Ulm

Die Gießen 46ers treten in der Basketball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Die Hessen verloren deutlich in Ulm.

Die Gießen 46ers stecken weiterhin im Tabellenkeller der Basketball-Bundesliga fest. Am Samstagabend verloren die Hessen bei Ulm mit 79:109. Beim Tabellensiebten gerieten die Gießener schnell auf die Verliererstraße, bereits das erste Viertel ging mit 31:18 an die Hausherren.

In der Folge präsentierten sich die Hessen bemüht, konnten die Ulmer aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. Bester Werfer beim Tabellenvorletzten aus Gießen war Diante Garrett mit 16 Punkten. Am Dienstag, dem 13.4. geht es für die Hessen weiter, wenn sie Alba Berlin empfangen.