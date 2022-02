46ers verlieren Krimi in der Schlussminute

Bittere Niederlage für die Gießen 46ers: Die Mittelhessen haben in der Basketball-Bundesliga einen wahren Krimi verloren. Die Partie gegen Bamberg wurde erst in der Schlussminute entschieden.

Die Gießen 46ers sind nach ihrer wochenlangen Corona-Zwangspause in der Baketball-Bundesliga mit einer Niederlage zurückgekehrt. Die Mittelhessen verloren am Samstagabend gegen Bamberg in einer enorm spannenden und ausgeglichenen Partie mit 89:92. Die 46ers bleiben damit im Keller der Tabelle.

Die Begegnung stand bis zur letzten Minute des Spiels auf Messers Schneide. Noch 30 Sekunden vor Schluss stand es unentschieden. In den letzten Sekunden der Partie hatten die Bamberger, die nur mit sieben Spielern antreten konnten, aber das sicherere Händchen an der Freiwurflinie.

Weitere Informationen Giessen 46ers - Brose Bamberg 89:92 (26:25, 22:22, 22:24, 19:21) Beste Werfer Gießen: Mccullum 27, Omot 26, Laksa 9, Williams 9, Jalon Demarco 8, Kraushaar 5, Uhlemann 4, Fayne II 1

Beste Werfer Bamberg: Kyzlink 22, Prewitt 19, Sengfelder 18, Geben 13, Robinson 13, Scott 5, Omuvwie 2



Zuschauer: 1.126 Ende der weiteren Informationen