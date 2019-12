Niederlage für die Gießen 46ers: In Bayreuth gerät das Team nach einem katastrophalen dritten Viertel auf die Verliererstraße.

Die Gießen 46ers haben ihr Auswärtsspiel in Bayreuth in der Basketball-Bundesliga verloren. Am Sonntagnachmittag stand es am Ende 115:99 (54:50) für die Gastgeber. 46ers-Cheftrainer Ingo Freyer hatte die Partie gegen den Tabellennachbarn zuvor als "richtungsweisend" bezeichnet.

Schlechter Start ins dritte Viertel

In die Halbzeit ging es fast ausgeglichen mit 54:50. Zu Beginn des dritten Viertels verloren die Mittelhessen allerdings durch einige katastrophale Minuten den Anschluss und Bayreuth konnte mit 71:52 davonziehen. Danach schafften es die 46ers nicht mehr, das Spiel zu drehen und gingen als Verlierer vom Feld.

Gegner Bayreuth zieht durch den Sieg in der Tabelle davon, die Gießen 46ers bleiben mit vier Siegen aus jetzt zwölf Spielen im unteren Mittelfeld stehen.