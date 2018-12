46ers verpassen Überraschung in Berlin

Die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers taumeln in Richtung Jahresende und kassieren bei Alba Berlin die vierte Niederlage in Folge. Im Kampf um die Playoffs wird es langsam eng.

Die Gießen 46ers haben am Donnerstag zum vierten Mal in Folge verloren. Die Mannschaft von Trainer Ingo Freyer unterlag ALBA Berlin trotz ordentlicher Leistung mit 96:108 (49:54) und rutscht damit in der Tabelle der Basketball-Bundesliga raus aus den Playoff-Rängen auf Platz neun ab.

Die Gießener hielten die Partie in der Hauptstadt lange offen und durften vor allem dank David Bell, der 18 Punkte sammelte, auf eine Überraschung hoffen. Im Endspurt zogen die favorisierten Hausherren aber an und gewannen verdient. Bereits am 30. Dezember (18 Uhr) ist Gießen das nächste Mal gefordert: Dann geht es für das Freyer-Team nach Ludwigsburg.

Weitere Informationen ALBA Berlin - Gießen 46ers 108:96 Punkte ALBA Berlin: Hermannsson 19, Peno 16, Sikma 12, Mattisseck 11, Giffey 9, Schneider 8, Thiemann 8, Giedraitis 7, Clifford 6, Nnoko 6, Saibou 3, Wagner 3

Punkte Gießen 46ers: Bell 18, Gordon 17, Lischka 12, Thomas 12, Landis 11, Agva 10, Kraushaar 10, Pjanic 4, Chambers 2



Zuschauer: 11.217 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, 27.12.18, 21 Uhr