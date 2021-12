Nach zwei Niederlagen in Folge haben die Gießen 46ers am Samstag (18 Uhr) die Chance zur Wiedergutmachung.

Die Aufgabe in heimischer Halle hat es aber in sich: Mit den Baskets aus Bonn ist der aktuelle Tabellenzweite der Basketball-Bundesliga zu Gast in der Sporthalle Gießen-Ost. Rein sportlich gehen die Mittelhessen also als klarer Außenseiter in die Partie, mit Hilfe der Unterstützung von den Rängen soll die Überraschung aber gelingen. Und diese sind mit 1.001 Zuschauern und Zuschauerinnen restlos ausverkauft, wie die Gießener mitteil- ten.