Noch mehr Luft im Abstiegskampf: Die Gießen 46ers sind weiterhin in der Erfolgsspur und haben auch das Heimspiel gegen Bayreuth gewonnen. Der nächste Gegner aber hat es in sich.

Die Gießen 46ers haben den nächsten Sieg eingefahren. Nach dem Überraschungssieg gegen Ludwigsburg in der vergangenen Woche, besiegten die Mittelhessen am Sonntag in der Osthalle auch Bayreuth mit 100:93. Bester Werfer der 46ers war Power Forward Luke Petrasek mit 25 Punkten. Die beiden Teams lieferten sich von Beginn ein packendes Duell, das die Gießener bis zur Mitte des zweiten Viertels dominierten. Die Gäste aber kämpften sich ran und es ging mit 43:43 in die Kabine.

Nach der Pause brauchten die 3.251 Zuschauer in der Osthalle starke Nerven, wurden aber mit dem Sieg belohnt. "Es hängt manchmal an diesen wenigen Kleinigkeiten, ob man am Ende gewinnt oder eben nicht. Die gesamte Partie über waren beide Teams meiner Meinung nach auf Augenhöhe", sagte Gießens Coach Ingo Freyer. "Doch im Endeffekt zählt, dass wir das Spiel gewonnen haben."

Nächster Halt: München

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) wartet dann der Tabellenführer Bayern München auf die 46ers. "Wir konzentrieren uns jetzt auf das nächste Spiel in München", so Freyer weiter. Denn auch beim Ligaprimus woll

