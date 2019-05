Gegen den Tabellenführer aus München setzt es für die Gießen 46ers in der Basketball-Bundesliga am Sonntagnachmittag eine deutliche Pleite. Besonders im dritten Viertel brechen die Hessen komplett ein.

Im letzten Heimspiel der Hauptrunde haben die Gießen 46ers am Sonntagnachmittag in der Basketball-Bundesliga deutlich gegen den FC Bayern München verloren. Die Hessen mussten sich dem Tabellenführer mit 76:99 (44:53) geschlagen geben. Damit haben die Hessen endgültig keine Chance mehr auf einen Playoffs-Platz in der Liga.

Die Bayern waren vom Start weg das bessere Team und zogen vor allem im dritten Viertel davon, in dem sie 17 Punkte mehr erzielten als die 46ers. Bester Werfer der Hessen war Larry Gordon mit 22 Punkten.