Basketball-Bundesligist Gießen 46ers wird ohne Shooting Guard Isaac Hamilton in die neue Saison gehen.

Das gaben die Mittelhessen am Donnerstag bekannt. Der 28-jährige US-Amerikaner machte in der abgelaufenen Saison 28 Spiele für die 46ers, in denen er im Durchschnitt rund acht Punkte erzielte.