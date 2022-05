46ers nehmen Abschied in Ulm

Die Gießen 46ers sagen am Sonntag der Bundesliga Lebewohl.

Ab 15 Uhr sind die bereits abgestiegenen Mittelhessen zum letzten Saisonspiel in Ulm zu Gast. Verletzungsbedingt werden die Gießener die Reise nach Baden-Württemberg nur mit acht Spielern antreten. "Obwohl wir nur noch acht Spieler haben, planen wir, diese schwierige Saison mit Klasse und Charakter zu beenden", kündigte 46ers-Coach Pete Strobl an. Der Austro-Amerikaner weiß aber natürlich auch: "Ulm ist in jeder Hinsicht auf einem anderen Niveau als wir und hat eine tolle Saison gespielt."