Die Gießen 46ers wollen im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball Bundesliga die nächsten Punkte einfahren.

Am Dienstag (20.30 Uhr) muss das Team von Trainer Ingo Freyer in der Stadthalle Weißenfels beim Mitteldeutschen BC ran. Die 46ers hatten am vergangenen Sonntag gegen das Spitzenteam Alba Berlin eine 96:101-Niederlage hinnehmen müssen. Der aktuelle Rückstand auf Playoff-Rang acht beträgt nur zwei Punkte, allerdings kämpfen viele Mannschaften aus dem Mittelfeld noch um die begehrten Plätze.