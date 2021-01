Den Auftakt ins Jahr 2021 haben sich der Gießen 46ers sicher anders vorgestellt. Denn obwohl die Leistungskurve zuletzt stark bergauf ging, kassierten die Mittelhessen am Samstag eine Niederlage.

Die Gießen 46ers haben die Erfolgsspur nach zwei Siegen in Folge am Samstag wieder verlassen. Gegen Göttingen kassierten die Mittelhessen eine 90:92-Niederlage. Dabei hatten die 46ers zur Pause nur knapp zurückgelegen. Im dritten Viertel aber machten die Gäste aus Niedersachsen in der Gießener Osthalle noch einmal ernst.

Die Gießener Aufholjagd im Schlussviertel reichte nicht mehr aus, um das Spiel noch einmal zu drehen. So verhagelten die Gäste den 46ers, die sich zuletzt stark verbessert gezeigt hatten, den Start ins neue Jahr. Das Team von Trainer Rolf Scholz rangiert damit weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Weitere Informationen Jobstairs Gießen 46ers - BG Göttingen 90:92 (44:50) Gießen 46ers: Stark 23, Hamilton 16, Richter 15, Bowman 12



Göttingen: Dawkins 18, Nelson 14, Gutierrez 13, Weidemann 12, Odiase 12 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 03.01.2021, 20.30 Uhr