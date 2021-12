Die Gießen 46ers haben in der Basketball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Gegen Ludwigsburg hielten die Mittelhessen lange mehr als gut mit, verloren die Partie aber durch ein deutliches letztes Viertel.

Nächster Rückschlag für die Gießen 46ers: Die Mittelhessen haben in der Basketball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. In Ludwigsburg verloren die Gießener, die weiter im Tabellenkeller feststecken, am Mittwoch mit 87:96 (52:50). Für die 46ers ist es bereits die elfte Niederlage im 14. Spiel.

Dabei begann die Partie vielversprechend für den Außenseiter aus Gießen. Nach dem ersten Viertel führten die Mittelhessen mit acht Punkten, vor dem letzten Viertel immer noch mit drei. Im Schlussviertel machten die Gastgeber dann aber alles klar und gewannen am Ende das Spiel deutlich.

Weitere Informationen Ludwigsburg - Giessen 46ers 96:87 (50:52) Beste Werfer Ludwigsburg: Simon (24), Woodard (16), Radebaugh (15), Wohlfarth-Bottermann (12), Hulls (11)

Beste Werfer Gießen: Anderson (22), Williams (21), Omot (12), McCullum (10)



Zuschauer: 500 Ende der weiteren Informationen