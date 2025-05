Die Zweitliga-Basketballer der Gießen 46ers unterliegen in Spiel drei der Halbfinal-Serie in Jena. Ab sofort heißt es für die Mittelhessen: Verlieren verboten!

Im dritten Playoff-Spiel der Halbfinal-Serie haben die Zweitliga-Basketballer der Gießen 46ers ihre zweite Niederlage kassiert. Nach dem Auftakterfolg vergangene Woche in Jena und einer Heimpleite setzte es nun am Dienstagabend in Thüringen eine deutliche Pleite. Die Mittelhessen verloren Spiel drei der Best-of-5-Serie mit 66:99 (28:52) und liegen insgesamt mit 1:2 hinten.

Schon zur Pause war die einseitige Partie entschieden. Erfolgreichster Werfer der Gäste wurde Aiden Warnholtz mit 15 Punkten. Die Gießener müssen Spiel vier und fünf für sich entscheiden, wollen sie in das Finale gegen Trier einziehen und damit auch den Aufstieg in die erste Liga perfekt machen. Verlieren sie Spiel vier, das am Donnerstag (20 Uhr) in eigener Halle ausgetragen wird, sind die 46ers vorzeitig ausgeschieden.