Die Gießen 46ers haben am Freitagabend in der Basketball-Bundesliga einen Auswärtssieg gefeiert: In einem lange sehr umkämpften Spiel hatten sie am Ende mit 85:81 die Nase vorn.

Nach dem ersten Viertel hatte Gießen bereits mit 29:17 geführt, zur Halbzeit stand es 49:49. Nachdem die Würzburger mit einem knappen 66:64-Vorsprung in das letzte Viertel gegangen waren, gelang den 46ers schließlich doch noch der Auswärtssieg.

Bester Werfer war Brandon Thomas mit 23 Punkten. In der Tabelle steht das Team mit nun vier Punkten aus drei Spielen im Mittelfeld. Am kommenden Spieltag müssen die 46ers in Ulm ran.

Weitere Informationen Würzburg - Gießen 46ers 81:85 (49:49) Beste Werfer Würzburg: Hulls 18, Wells 16, Loncar 14, Ellis 13



Beste Werfer Gießen: Thomas 23, Bryant 18, Landis 13, Chambers 12



Zuschauer: 2.983 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 19.10.2018, 23.30 Uhr