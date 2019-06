Die Gießen 46ers haben den auslaufenden Vertrag mit Eigengewächs Alen Pjanic um zwei Jahre verlängert.

Wie die Mittelhessen am Mittwoch mitteilten, soll der 22-Jährige künftig nur noch in der BBL zum Einsatz kommen. "Er wird den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen", ist sich 46ers-Coach Ingo Freyer sicher.