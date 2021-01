Neuer Spieler für die Gießen 46ers: Der Basketball-Bundesligist hat Center Chad Brown verpflichtet.

Der Amerikaner, der den Spitznamen "The Beast" trägt, kommt aus Griechenland nach Mittelhessen. Er ist bereits in Deutschland in der verordneten Quarantäne, ein Medizincheck steht nach Vereinsangaben noch aus.

Interims-Trainer Rolf Scholz bezeichnet Brown als "sehr athletischen Spieler mit einer enormen körperlichen Präsenz".