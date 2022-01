Die Gießen 46ers wollen nach ihrem Überraschungssieg gegen die Hamburg Towers in der vergangenen Woche am Samstag nachlegen.

Ab 20.30 Uhr sind dann die Löwen Braunschweig zu Gast in Mittelhessen. Die Niedersachsen sind derzeit Tabellenzwölfter. "Sie spielen sehr physisch in der Verteidigung und alle fünf Spieler auf dem Platz setzen ihren Körper ein, um so Stopps zu generieren", warnte 46ers-Coach Pete Strobl. Sein Team müsse den Ball gut bewegen, um den fünften Saisonsieg einzufahren. " Wir wollen nach dem Sieg über Hamburg jetzt natürlich weiter in der Spur bleiben", bekräftigte Geschäftsführer Sebastian Schmidt.