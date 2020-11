Spielmacher Bjarne Kraushaar von Bundesligist Gießen 46ers steht im Gesamtkader der deutschen Nationalmannschaft für die EM-Qualifikation.

Das Eigengewächs der Mittelhessen gehört zu einem 18er-Kader, aus dem 13 Spieler zum Einsatz kommen werden. Für Kraushaar wäre es das DBB-Debüt. In der Quali stehen zwischen dem 22. und dem 30. November zwei Spiele in Frankreich an.