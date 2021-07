Der deutsche Flügelspieler Maximilian Begue wechselt von den Skyliners Frankfurt zu den Gießen 46ers.

Der 20-Jährige bekommt einen Vertrag über zwei Spielzeiten und eine Doppellizenz. "Ich freue mich nun bei den 46ers unter Vertrag stehen zu dürfen und sowohl in der ProB als auch in der BBL stets einen positiven Impact zu hinterlassen", sagte Begue am Freitag.