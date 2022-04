Das Abstiegsszenario kommt für die Gießen 46ers näher und näher. Gegen Braunschweig setzt es die nächste Niederlage für die Mittelhessen. Auswirkungen hat das für die Skyliners Frankfurt: Sie sind endgültig abgestiegen.

Die Gießen 46ers taumeln in der Basketball-Bundesliga weiter dem Abstieg entgegen. Die Mittelhessen verloren am Mittwochabend auch die Heimpartie gegen die Löwen Braunschweig mit 66:82. Die Gießener bleiben damit Letzter in der Tabelle und könnten schon am Sonntag beim Gastspiel in Frankfurt absteigen.

Durch die Niederlage der 46ers sind ebenjene Skyliners übrigens nun auch final abgestiegen, die letzte theoretische Möglichkeit ist hinüber. Das Spiel der 46ers war schon nach drei Vierteln entschieden, als Braunschweig mit 21 Punkten führte. Diesen Rückstand holten die Gießener nicht mehr auf.

Giessen 46ers - Löwen Braunschweig 66:82 (24:25,17:24,9:22,16:11) Beste Werfer Gießen: McCullum (19)

Beste Werfer Braunschweig: Krämer (14), Klassen (13), Tischler (11)

Zuschauer: 1463