Die 46ers haben in Bonn nur knapp verloren. Bild © Imago Images

46ers verpassen Sensation in Bonn nur knapp

Niederlage beim Spitzenreiter: Die Gießen 46ers haben in der Basketball-Bundesliga nur äußerst knapp einen Überraschungserfolg verpasst. Die Mittelhessen bleiben auf einem Abstiegsplatz.

Die Gießen 46ers haben in der Basketball-Bundesliga die große Sensation verpasst und beim Tabellenführer aus Bonn knapp verloren. Am Ende einer spannenden und engen Partie stand es am Mittwoch 72:78 aus Sicht der Mittelhessen, die damit weiter im Tabellenkeller feststecken und Vorletzter bleiben. Die 46ers haben aber noch mehrere Nachholspiele zu absolvieren.

Im Spiel selbst waren die 46ers bis zum Schlussviertel in Front, erst kurz vor Schluss übernahm Bonn die Führung und verhinderte damit den Gießener Achtungserfolg beim Spitzenreiter.