Die Gießen 46ers haben im letzten Gruppenspiel des BBL-Pokals gegen Göttingen verloren.

In einer engen Partie hieß es am Ende 119:123 nach Overtime. Es war das dritte und letzte Spiel der Gruppenphase des BBL-Pokals, der wegen der Corona-Pandemie in dieser Saison mit einer Vorrunde ausgetragenen wird.

Bereits vor der Partie war jedoch klar, dass ein Einzug der Hessen ins Final Four Turnier, den nur der Gruppensieger schafft, nicht mehr möglich ist. Das Ticket für den Finaleinzug hatte sich BG Göttingen bereits am Samstag vorzeitig gesichert.