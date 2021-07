Brayon Blake ist der erste Neuzugang bei den Gießen 46ers für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga.

Der 26 Jahre alte Flügelspieler wechselt aus der Türkei, wo er zuletzt für Sigortam.net Istanbul spielte, zu den Mittelhessen. Blake verfügt bereits über Bundesliga-Erfahrung von einem Engagement bei den Löwen Braunschweig in der Saison 2018/19. "Ich freue mich, wieder zurück in Deutschland zu sein. Ich bin bereit für Gießen und kann es kaum abwarten, an die Arbeit zu gehen", sagte Blake.