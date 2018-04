Mit einem echten Spektakel haben sich die Gießen 46ers von ihren Fans verabschiedet: Im letzten Heimspiel der Saison bezwangen die Mittelhessen am Sonntag den haushohen Favoriten Alba Berlin.

Am Ende hieß es 102:87 (44:45) für die Gießen 46ers gegen Alba Berlin. Für die zweitplatzierten Berliner war es die erste Pleite nach 18 ungeschlagenen Liga-Spielen. Gießen bleibt Elfter der Basketball-Bundesliga.

Starkes drittes Viertel

Vor 3.418 Zuschauern in der Sporthalle Ost lieferten die ohne Playoff-Chancen angetretenen 46ers einen harten Kampf. Ein furioses drittes Viertel (33:22) brachte die Hausherren, die in Bryant (20 Punkte) und Davis (18) die besten Werfer hatte, auf die Siegerstraße. Schon am Dienstag geht es nun zum Saisonfinale nach Bremerhaven.

Weitere Informationen Gießen 46ers - Alba Berlin 102:87 (24:24,20:21,33:22,25:20) Punkte 46ers: Bryant 20, Davis 18, Hollins 13, Taylor 13, Lischka 11, Landis 10, Kraushaar 8, Abrams 7, Agva 2



Punkte Berlin: Grigonis 20, Clifford 19, Siva 16, Saibou 10, Giffey 7, Vargas 6, Butterfield 4, Peno 3, Sikma 2



Zuschauer: 3.418 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 29.04.2018, 18 Uhr