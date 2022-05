Am Wochenende abgestiegen, am Mittwoch unter die Räder gekomme:. Die Gießen 46ers verlieren bei ihrer Abschiedstour durch die Basketball-Bundesliga deutlich bei Tabellenführer ALBA Berlin.

Die bereits abgestiegenen Gießen 46ers haben auf ihrer Abschiedstour durch die Basketball-Bundesliga am Mittwoch eine deutliche Auswärts-Pleite kassiert. Die Mannschaft von Trainer Pete Strobl verlor bei Meister und Tabellenführer ALBA Berlin mit 80:109 und bleibt damit Tabellen-Letzter.

In einer weitgehend einseitigen Partie bestimmten die Gastgeber von Beginn an das Tempo und gewannen auch in der Höhe völlig verdient. Bester Gießener Werfer war Philipp Fayne II. Der 25-Jährige erzielte insgesamt 20 Punkte. Das vorerst letzte BBL-Spiel der 46ers steigt am Sonntag (15 Uhr) in Ulm.