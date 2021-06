Basketball-Bundesligist Gießen 46ers wird Kapitän Brandon Thomas keinen neuen Spielervertrag für die kommende Saison anbieten.

Wie der Club am Freitag mitteilte, soll der 36 Jahre alte US-Amerikaner nach der aktiven Karriere in anderer Funktion nach Gießen zurückkehren. Thomas ging in drei Jahren 87 Mal für die 46ers auf Korbjagd.