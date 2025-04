Gießen 46ers starten in Zweitliga-Playoffs

Die Gießen 46ers starten am Mittwoch (20 Uhr) in die Playoffs der zweiten Basketball-Bundesliga.

Die Mittelhessen, die in der Hauptrunde den fünften Platz belegt hatten, treffen dabei auf den Vierten aus Bremerhaven. Die erste Partie der Best-of-three-Serie findet dabei an der Nordsee statt. Das erste Heimspiel steigt am Samstag (19.30 Uhr) in Gießen. "Ich freue mich sehr, dass wir es weiter mit Bremerhaven zu tun bekommen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir diese Serie gewinnen können", erklärte Aufbauspieler Nico Brauner vor dem Start der Viertelfinal-Serie.