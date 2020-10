Die Gießen 46ers stehen schon nach einem Spiel im BBL-Pokal vor dem Aus. Die mittelhessischen Bundesliga-Basketballer haben gegen Vechta letztlich keine Chance.

Die Gießen 46ers sind am Samstag mit einer klaren Niederlage in die Corona-bedingt neugeschaffene Gruppenphase des BBL-Pokals gestartet. Die Mannschaft von Headcoach Ingo Freyer verlor im ersten Pflichtspiel seit Anfang März mit 85:99 gegen Gastgeber Rasta Vechta. Bester Werfer der Gießener war Brandon Thomas mit 19 Punkten.

Im zweiten Spiel der Gruppe treffen am Sonntag die Frankfurt Skyliners und Göttingen aufeinander. Die Spieltage zwei und drei werden dann am 24. und 25. Oktober ausgetragen. Das Final-Turnier, für das sich nur der Gruppensieger qualifiziert, soll am 1. und 2. November in München ausgetragen werden.

