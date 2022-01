Die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers und ihr langjähriges Aushängeschild John Bryant gehen getrennte Wege. Den US-Amerikaner zieht es zu einem anderen BBL-Club, für die Mittelhessen ist es der zweite Abgang innerhalb von zwei Tagen.

John Bryant verlässt die Gießen 46ers. Nach knapp viereinhalb Jahren und 112 Partien für die Mittelhessen einigten sich beide Seiten am Donnerstag überraschend auf eine sofortige Vertragsauflösung. Wie die 46ers mitteilten, sucht der 34 Jahre alte US-Amerikaner eine neue Herausforderung in der Basketball-Bundesliga. Bei welchem Club, ist aktuell noch offen. Als Favorit gilt der Mitteldeutsche BC.

Bryant, der mit kurzer Unterbrechung seit 2017 das Trikot der 46ers trug, galt zu Beginn der Saison noch als Leistungsträger und Führungsspieler. Nachdem der Kapitän zuletzt jedoch immer weniger zum Einsatz gekommen war, folgte nun die Trennung. "Leider ist es manchmal so, dass das Geplante und Erhoffte nicht eintritt", kommentierte Geschäftsführer Sebastian Schmidt den Abgang.

Auch Tate verlässt Gießen

Bereits am Mittwoch hatten sich die Gießener aus disziplinarischen Gründen von US-Gard Jalen Tate getrennt. "Egoistische Spieler mit einer schlechten Körpersprache sind absolut deplatziert und werden uns in der Mission Klassenerhalt nicht helfen", hieß es in der Mitteilung. Tate war erst im Oktober verpflichtet worden und hatte seitdem zehn Spiele absolviert.

In der BBL stehen die 46ers, die sportlich bereits in der vergangenen Saison abgestiegen wären, dann aber von einer Wildcard profitierten, auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ihr für Sonntag geplantes Auswärtsspiel in Berlin wurde wegen mehreren Corona-Fällen bei den Hauptstädtern abgesagt.