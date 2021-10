Deutlicher Heimerfolg für die Gießen 46ers. Der Mitteldeutsche BC war trotz seiner guten Form chancenlos.

Die Gießen 46ers haben den Mitteldeutschen BC am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga förmlich überrollt. Am Ende siegten die Mittelhessen deutlich mit 100:81 (57:41). Die überraschend gut in die Saison gestarteten Gäste konnten kein Viertel für sich entscheiden, sie liefen der Musik stets hinterher.

Die 46ers stehen mit zwei Saisonsiegen und positivem Torverhältnis somit im Mittelfeld der Tabelle. Bester Werfer der Gießener war Kendale McCullum mit 19 Punkten. Bei Weißenfels warf Jamal Morris 20 Punkte.