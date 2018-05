zum Artikel Sieg gegen Oldenburg : Skyliners Frankfurt machen Playoffs klar

Frankfurt: Für die Skyliners Frankfurt geht die Basketball-Bundesliga in die Verlängerung. Die Hessen gaben sich am Dienstag in Oldenburg keine Blöße und sicherten sich so ihren Platz in den Playoffs. Dort wartet gleich ein ganz dicker Brocken. [mehr]