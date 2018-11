Die Gießen 46ers haben in Bamberg am Sonntag erneut eine Top-Leistung aufs Parkett gezaubert. Für den nächsten Sieg hat das aber nicht gereicht. In der Verlängerung hatten die Hausherren die besseren Nerven.

Die Gießen 46ers haben das Top-Spiel bei den Baskets Bamberg denkbar knapp verloren. Die Mittelhessen mussten sich am Sonntag 101:109 nach Verlängerung geschlagen geben. Das rasante Spiel entschieden die Hausherren am Ende von der Freiwurflinie für sich.

Angeführt vom erneut starken Center John Bryant boten die 46ers den Bambergern ordentlich Paroli. Bryant war einmal mehr Top-Scorer, erzielte 20 Punkte und schnappte sich elf Rebounds. Unterstützung bekam er von seinen Distanzschützen, die starke 61 Prozent ihrer Drei-Punkte-Würfe versenkten. Für einen Sieg in "Freak City" reichte es aber trotzdem nicht.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 11.11.2018, 19.30 Uhr