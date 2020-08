Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht.

Der 26 Jahre alte US-Amerikaner Isaac Hamilton kommt vom zypriotischen Club AEK Larnaca in die Bundesliga. Er erhält nach Vereinsangaben vom Donnerstag einen Einjahresvertrag. Der flexibel einsetzbare Guard hat in der Vergangenheit 72 Partien in der Entwicklungsliga der NBA bestritten.