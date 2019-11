Am 18. Januar empfangen die Mittelhessen die Baskets aus Bonn, exakt eine Woche später sind die Riesen aus Ludwigsburg zu Gast, am 2. Februar kommt Medi Bayreuth in die Osthalle. Im Februar sind die 46ers im Gegensatz dazu häufig auf Reisen. Dem Gastspiel bei Bayern München (9. 2.) folgt das Rückspiel in Bonn (22. 2.). Die Partie bei Rasta Vechta (29. 2.) vervollständigt das Auswärts-Triple für die Mittelhessen, die am 7. 3. die Skyliners Frankfurt zum Derby laden.