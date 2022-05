Branislav Ignjatovic ist neuer Trainer der Gießen 46ers. Der Serbe kommt aus Heidelberg nach Mittelhessen und hat ein klares Ziel: Wiederaufstieg. Dieses Ziel ist sogar Inhalt seines Vertrages.

Die Gießen 46ers haben einen neuen Cheftrainer: Ab der neuen Basketball-Zweitliga-Saison steht bei den Mittelhessen Branislav "Frenkie" Ignjatovic an der Seitenlinie. Der Serbe hatte in der abgelaufenen Spielzeit den Bundesligisten aus Heidelberg trainiert und erhält bei den 46ers einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr, sollte es ihm in dieser Zeit gelingen, mit den Gießenern den Wiederaufstieg zu schaffen.

"Nach dem Abstieg aus der BBL war für mich klar, dass wir einen Trainer brauchen, der sich sowohl mit dem Club als auch mit der ProA und der BBL klar identifizieren kann. Frenki kennt die ProA wie kaum ein anderer", begründete 46ers-Geschäftsführer Sebastian Schmidt die Entscheidung. "Der Re-Start-Knopf wurde gedrückt. Jetzt gilt es gemeinsam anzupacken, Menschen zu begeistern und ein schlagkräftiges ProA-Team auf die Beine zu stellen."

Ignjatovic hatte auch Angebote aus der BBL

Ignjatovic, der selbst in Hessen lebt, erklärte nach der Vertragsunterzeichnung: "Ich hatte mehrere Angebote, auch zwei aus der BBL, auf dem Tisch liegen, jedoch haben mich vor allem die Gespräche mit Geschäftsführer und Sportdirektor Sebastian Schmidt von Anfang an beeindruckt und überzeugt."