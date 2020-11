Kurz vor Saisonstart: 46ers nach Corona-Fall in Quarantäne

Zwei Tage vor dem Start in die Saison ist bei den Gießen 46ers ein Spieler positiv getestet worden. Wegen des Corona-Falls heißt es jetzt Heim statt Halle.

Der Start in die Saison der Basketball-Bundesliga ist für das Team der Gießen 46ers vorerst verschoben. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, ist ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Team, Trainer und Betreuer hätten sich daraufhin in freiwillige Isolation begeben, inzwischen hat auch das Gießener Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Damit muss auch das für Samstag geplante Spiel gegen den Mitteldeutschen BC verschoben werden.

"Wir sind froh, dass unserem Spieler gut geht und er keinerlei Symptome ausweist", sagte 46ers-Geschäftsführer Koch. Bereits am Montag hatte es einen positiven Test bei einem Spieler des Gießener Drittliga-Teams gegeben, das seitdem ebenfalls vollständig in Quarantäne ist.

