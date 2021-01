Mit ganz viel Mühe kommen die Gießen 46ers in der BBL-Saison an. Rückschläge gibt es zwar weiterhin, doch für den neuen Cheftrainer ist der Job eine "Herzensangelegenheit". Hoffnung machen seine Arbeit und die Rückkehr eines Top-Stars.

Spiele im Drei-Tages-Rhythmus, der Wechsel auf der Trainerposition, dazu die Rückkehr von Top-Star John Bryant: Bei den Gießen 46ers war in den vergangenen Wochen – um es mal vorsichtig auszudrücken – ein bisschen was los. Endlich, werden sie sich beim Basketball-Bundesligisten aus Mittelhessen denken, gibt es erste Erfolge zu feiern. Und endlich kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein.

Zwar hat es zuletzt in Berlin (82:92) sowie gegen Göttingen (90:92) erneut kleine Rückschläge gegeben. Doch nach der Freistellung von Coach Ingo Freyer und der Installation von Rolf Scholz als neuem Übungsleiter zeigte die Gießener Formkurve erstmals seit langem wieder nach oben. Was plötzlich besser lief?

Scholz nun 46ers-Cheftrainer

"Wir haben uns mit jedem Spieler einzeln sehr intensiv beschäftigt", erzählt Scholz im Gespräch mit dem hr-sport. Der 40-Jährige ist in dieser Woche vom Interims- zum Cheftrainer befördert worden. "Darüber hinaus haben wir versucht, einen Mannschaftsgedanken zu erzeugen. Das geht mit Siegen natürlich einfacher als mit Niederlagen." Und diese Siege kamen dann auch.

Beim 110:99 in Bayreuth feierten die 46ers am zweiten Weihnachtsfeiertag den ersten Saisonsieg, den zweiten gab es beim 75:74 im Derby gegen die Skyliners Frankfurt direkt vier Tage später. "In der Bundesliga hat man nur eine Chance, wenn man über 40 Minuten auf einem hohen Energielevel spielt, was die Intensität angeht", blickt Scholz auf die beiden Siege zurück, die künftig möglichst als Blaupause dienen sollen. "Gerade in Bayreuth ist es uns gelungen, einen offensiven Knoten platzen zu lassen – und in Frankfurt auch noch aus einer starken Verteidigung heraus. Die Kombination macht's."

Zwölf Spiele, zehn Niederlagen

Und trotzdem: Die Herausforderung, vor der die Mittelhessen und ihr noch dienstjunger Headcoach im Jahr 2021 stehen, könnte größer kaum sein. In den bislang zwölf Saisonspielen setzte es zehn Niederlagen, mit gerade einmal vier Punkten steht das Team auf Tabellenrang 17 – und damit auf einem Abstiegsplatz. Dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht Vechta am Samstag (20.30 Uhr) kommt damit fast schon ein Endspiel-Charakter zu. Aber eben nur fast.

"Keine Frage, das ist ein sehr wichtiges Spiel", sagt Scholz. "Vechta ist, auch was die Tabellensituation angeht", ein direkter Konkurrent. Aber es ist kein Do-or-die-Spiel. Auch danach haben wir noch 21 Spiele."

John Bryant soll im Abstiegskampf helfen

Also insgesamt noch 22 Spiele, in denen ab Samstag auch John Bryant wieder für die 46ers auflaufen wird. Der Center und zweimalige MVP ist Anfang der Woche zu den Korbjägern von der Lahn zurückgekehrt – und soll nun im Abstiegskampf helfen.

"Er hat uns in den letzten Wochen davon überzeugt, dass er mit der Basketball-Bundesliga noch nicht fertig ist – und dass er auch in Gießen noch eine Aufgabe zu erledigen hat", so Scholz. "Wir haben keine Zweifel daran, dass er uns das, was er kann, auch geben wird."

Scholz: Job in Gießen ist "Herzensangelegenheit"

Mit ähnlich viel Power und Leidenschaft will auch der Trainer selbst die kommenden Aufgaben in Angriff nehmen. Für den gebürtigen Gießener ist der Job bei den 46ers eine "Herzensangelegenheit: Ich würde mir wünschen, dass wir noch viele Jahre Bundesliga-Basketball in Gießen erleben dürfen", hofft Scholz. "Und wenn ich dazu beitragen kann, dass wir den Klassenhalt schaffen, würde es mich sehr freuen."