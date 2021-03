Vipers verlieren in Buxtehude

Handball-Bundesliga der Frauen Vipers verlieren in Buxtehude

Die Bundesliga-Spielerinnen der Bad Wildungen Vipers haben am Samstag eine Auswärtspleite eingesteckt.

Die Nordhessinnen verloren in Buxtehude mit 26:30 und bleiben damit in der Tabelle auf Platz elf. Weiter geht es für die Vipers bereits am Mittwoch: Dann geht es nach Oldenburg.