Die MT Melsungen hat Außenspieler Julian Fuchs langfristig an den Verein gebunden.

Wie die Nordhessen am Dienstag mitteilten, unterzeichnete der 21-Jährige frühzeitig einen neuen Vertrag, der nun bis 2025 gültig ist. In dieser Saison kam der gebürtige Korbacher bislang in allen 17 Hinrundenspielen zum Einsatz.