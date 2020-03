Annabel Breuer ist eine der besten Rollstuhlbasketballerinnen Deutschlands. Im Interview erzählt die Nationalspielerin des RSV Lahn-Dill, wie sie und das Team damit umgehen, vielleicht zur Risikogruppe zu gehören und wie sie die Verschiebung der Paralympics aufgenommen hat.

Annabel Breuer ist eine der erfolgreichsten Rollstuhlbasketballerinnen des Landes. Mit dem RSV Lahn-Dill und der Nationalmannschaft feierte die 27-Jährige unzählige Erfolge - von Medaillen bei den Paralympics, über Deutsche-Meister-Titel und Pokalsiege. Im Interview erzählt sie, wie eine ganze Mannschaft damit umgeht, eventuell zur Risikogruppe zu gehören, wie das Corona-Virus ihren Alltag bestimmt und worauf sie sich am meisten freut, wenn die Krise überstanden ist.

hessenschau.de: Frau Breuer, die erste Frage ist dieser Tage ja immer - wie geht es Ihnen?

Annabel Breuer: Es geht mir gut. Ich fühle mich fit und habe keine Erkältungssymptome.

hessenschau.de: Wie halten Sie sich fit?

Breuer: Ich mache viel Hanteltraining und Stabilitätsübungen und gehe auch manchmal in den Park, um frische Luft zu schnappen. Ich versuche, mich fit zu halten. Und ich koche und probiere neue Rezepte aus. Ich finde diese Entschleunigung gut, aber ich sehne mich auch mal wieder nach einem Teamtraining.

hessenschau.de: Auch ihre Saison ist ja vorzeitig beendet und das nicht nur in der Liga, auch in der Champions League. Wie gehen Sie damit um?

Breuer: Ich dachte bei den ersten Absagen Anfang März noch, dass wir das im Mai nachholen und dass das vielleicht ein wenig übertrieben ist. Dann ist es immer ernster geworden, die Zahl der Infizierten ist gestiegen - und dann war klar: Das war gut so. Auch bei mir überwiegt inzwischen das Verständnis, weil die Gesundheit von allen vorgeht. Sport hat aktuell unterste Priorität.

hessenschau.de: Sie haben die Gesundheit angesprochen. Sie sitzen im Rollstuhl, der ehemalige RSV-Spieler Jan Kampmann hat gemeinsam mit vielen anderen in der vergangenen Woche mit der Kampagne #Risikogruppe darauf aufmerksam gemacht, dass zu dieser Risikogruppe auch junge Menschen gehören - die etwa, wie er und Sie – im Rollstuhl sitzen. Wie ist das bei Ihnen?

Breuer: Ich bin mir nicht sicher, ob ich zur Risikogruppe gehöre. Ich habe zwar eine normale Lungenkapazität, kann aber nicht so gut abhusten, weil meine Zwerchfellmuskulatur nicht so gut ausgeprägt ist. Deshalb weiß ich nicht, wie sich das in Bezug auf das Coronavirus verhält. Ich finde die Aktion von Jan richtig gut. Er appelliert an all die Leute, die sich über die Empfehlungen hinwegsetzen, nur weil sie denken, dass es sie persönlich nicht betrifft. Aber genau das kann für andere halt schlecht enden.

hessenschau.de: Wie schützen Sie sich aktuell selbst - und was macht all das auch mit ihrem Alltag?

Breuer: Es ist gerade eigentlich keine Form von Alltag mehr. Ich schütze mich, indem ich eigentlich vollständig zu Hause bleibe. Ich gehe nur noch raus, wenn ich einkaufen muss. Und dann ist es mir schon ein bisschen unwohl. Ich versuche, mich zu beschäftigen und puzzle jetzt schon sehr viel. Ich mache auch Workouts zu Hause, so gut es eben geht. Aber das ist schwierig.

hessenschau.de: Wie gehen Ihre Teamkollegen damit um? Es ist sicher etwas anderes, aktuell Teil eines Teams zu sein, in dem viele zur Risikogruppe gehören.

Breuer: Die meisten, die auch so hoch gelähmt sind wie ich, gehen nicht raus, sie bleiben zu Hause. Wir tauschen uns viel aus, machen Videoanrufe. Auch das Trainerteam und das Management geht sehr verantwortungsvoll mit der Situation um. Ich hatte ein Gespräch mit dem Management des Vereins und auch das haben wir mit einem Videoanruf gemacht, damit wir alle so wenig direkten Kontakt mit allen haben.

hessenschau.de: Das heißt, im Verein gehen die Planungen weiter. Wie ist Ihr aktueller Stand?

Breuer: Die Planungen gehen erst einmal weiter, auch wenn es schwierig ist. Denn niemand weiß, ob die neue Saison wie geplant starten kann. Und auch finanziell ist es schwierig.

hessenschau.de: Hat denn der RSV finanzielle Probleme?

Breuer: Nein, das Management gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir nächste Saison spielen und dass wir finanziell abgesichert sind. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Ich vertraue da unserem Management, dass sie das gut planen und abschätzen können.

hessenschau.de: Auch die Paralympics sind verschoben. Was halten Sie von dieser Entscheidung?

Breuer: Ich bin enttäuscht und traurig, aber es ist die einzig sinnvolle Entscheidung, die getroffen werden konnte, um die Gesundheit der Sportler und Fans zu sichern. Die Entscheidung nimmt auch Druck von den Sportlern, die trotz der Krise und des Social Distancing den Trainingsstand halten mussten. Wir werden uns, so bald es wieder geht, auf die verschobenen Spiele vorbereiten.

hessenschau.de: Wir haben schon über Ihre körperliche Fitness gesprochen, aber wie ist es mit der mentalen Komponente? Wie halten Sie sich da fit?

Breuer: Es ist schwer. Ich will mich natürlich fit halten, aber es ist eben nicht klar, wann die neue Saison startet und dann stelle ich mir schon die Frage: Bringt das überhaupt etwas? Vor allem, weil das, was ich zu Hause machen kann, so rein gar nichts mit dem Mannschaftstraining oder der eigentlichen Sportart zu tun hat. Ich kann ja kein Basketballtraining machen, dann würden sich meine Nachbarn von unten sicher beschweren (lacht).

hessenschau.de: Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Krise überstanden ist?

Breuer: Ich freue mich auf das Teamtraining und die Struktur im Alltag, aber auch, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, wenn ich rausgehe - einfach wieder essen gehen oder sich mit Freunden treffen.

