Die Skyliners sind in Gießen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Die Skyliners haben das Hessen-Derby gegen Gießen für sich entschieden. In der Tabelle bleiben die Frankfurter damit weiter vor den 46ers.

Die Frankfurt Skyliners haben in der Basketball-Bundesliga am Samstag das Hessenderby gegen die Gießen 46ers gewonnen und damit ihre eigene Negativ-Serie beendet. Die Frankfurter entschieden die Partie am Ende mit 90:82 (44:32) für sich.

Grundstein für den Sieg der Skyliners war die ersten zwei Viertel, in denen die Frankfurter davon ziehen konnten. Im dritten und vierten Viertel kamen die 46ers zwar noch etwas heran, es blieb aber beim Sieg der Frankfurter, die damit auch in der Tabelle weiter knapp vor den 46ers rangieren.