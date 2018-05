Heimvorteil genutzt: Die Skyliners Frankfurt haben dem großen Favoriten aus München das zweite Spiel der Playoff-Serie abgeknöpft. Gegen die an Nummer eins gesetzten Bayern bestachen die Hessen durch starken Team-Basketball.

Nach der deutlichen Niederlage im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen den FC Bayern München haben die Skyliners Frankfurt das zweite Spiel gewonnen und damit den Ausgleich in der Best-of-Five-Serie geschafft. Vor heimischem Publikum setzte sich das Team von Gordon Herbert am Mittwoch mit 75:69 (42:35) durch. Topscorer in einer über 40 Minuten engen Partie war Phil Scrubb mit 15 Punkten.

Scrubb, der jüngst als bester Offensivspieler der Basketball-Bundesliga ausgezeichnet worden war, erhielt große Unterstützung: Gleich sechs Frankfurter punkteten zweistellig gegen die stärkste Mannschaft der regulären Saison. Angepeitscht wurden die Hessen von 4.640 Zuschauern in der Ballsporthalle.

Nachdem die Skyliners mit einer Sieben-Punkte-Führung ins Schlussviertel gegangen waren, schickte sich München noch einmal an zurückzuschlagen. Doch in der Crunch Time waren die Hausherren zur Stelle und sicherten den Sieg mit einem 10:0-Lauf.

Spiel drei der Serie steigt am Samstagabend in München (20.30 Uhr).

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - FC Bayern München 75:69 (42:35) Beste Werfer Frankfurt: Scrubb (15), Sibert (13), Robertson (12), Huff (11), Bonga (10), Morrison (10)



Punkte für München: Cunningham (14), Booker (10), Jovic (9)



Zuschauer: 4.640



Playoff-Stand (Best of 5): 1:1 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 9.5.2018, 20 Uhr