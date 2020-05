Die ausländischen Spieler kehren zu den Skyliners Frankfurt zurück.

Anfang der Woche werden die ausländischen Spieler der Skyliners wieder in Frankfurt ankommen und sich unmittelbar in Quarantäne begeben. Lediglich der weiterhin verletzte Centerspieler Darius Carter wird nicht zurück nach Deutschland reisen. Nach aktuellem Stand der Dinge werden die Spieler ab Montag in Frankfurt eintreffen.