Derby-Sieg in Frankfurt

Die Gießen 46ers gewinnen das Derby bei den Frankfurt Skyliners und können den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga damit theoretisch weiter verhindern. Nuni Omot zeigt eine ganz starke Leistung.

Die Gießen 46ers haben am Sonntag das vorerst letzte Hessen-Derby in der Basketball-Bundesliga für sich entschieden. Die Mittelhessen gewannen die Partie bei den bereits abgestiegenen Frankfurt Skyliners mit 76:75 und wahrten damit die Minimalchance auf den Klassenerhalt in der BBL.

Der Weg des Vorletzten ist jedoch weit: Die 46ers müssen aus den verbleidenden vier Spielen mindestens drei gewinnen und auf Patzer des Mitteldeutschen BC hoffen. Bester Mann auf dem Parkett war der Gießener Nuni Omot mit 27 Punkten. Für die Skyliners war Will Cherry mit 16 Punkten am erfolgreichsten.