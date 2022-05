Die Skyliners Frankfurt haben ihr Spiel in der Basketball-Bundesliga am Sonntag gegen Bayreuth gewonnen. Auch die Gießen 46ers waren erfolgreich.

Audiobeitrag Audio Skyliners gewinnen gegen Bayreuth Audio Der sportliche Abstieg liegt den Skyliners Frankfurt schwer im Magen. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die bereits abgestiegenen Skyliners Frankfurt verabschieden sich erhobenen Hauptes aus der Bundesliga und konnten ihr letztes Saisonspiel am Sonntagnachmittag gegen Bayreuth mit 82:70 gewinnen.

Begegneten sich die beiden Teams im ersten Viertel noch auf Augenhöhe, konnten sich die Hessen im zweiten Viertel absetzen und führten zur Pause mit 48:39. In einem starken letzten Viertel machten die Skyliners dann den Sack zu. Bester Werfer war Marcel Ponitka mit 14 Punkten.

Gießen siegt kurz vor Schluss

Am Abend gewannen auch die ebenfalls bereits abgestiegenen Gießen 46ers ihr Spiel in Göttingen. In einer umkämpften Partie hatten die Hessen am Ende mit 90:87 die Nase vorn, obwohl sie bis kurz vor Schluss noch zurückgelegen hatten. Bester Werfer bei den 46ers war Djeylon Miller mit 19 Punkten.