Die Skyliners Frankfurt schütteln sich im Trainingscamp auf Mallorca die deftigen Pleiten gegen Berlin und München aus den Kleidern. Besser ist das. Denn im März beginnt für die Hessen die Crunchtime im Abstiegskampf.

Der vergangene Monat war einer zum Vergessen bei den Skyliners Frankfurt. Vier Partien bestritten die Hessen im Februar in der Basketball-Bundesliga, alle vier gingen dabei verloren. Zur Einordnung muss allerdings gesagt werden, dass die Niederlagen gegen die Top-Teams aus München, Berlin und Ludwigsburg wohl eher eingerechnet waren. Das 103:110 gegen den damals noch Tabellenletzten aus Oldenburg hat dem Team von Trainer Diego Ocampo dafür umso mehr wehgetan.

Im März sieht das Programm schon etwas machbarer aus. Dann dürfen sich die Skyliners aber auch nicht mehr allzu viele Fehltritte erlauben. "Der März wird natürlich sehr wichtig. Denn wir gehen auf das Finale der Saison zu", sagte Trainer Ocampo dem hr-sport. Und da geht es gleich reihenweise gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.

Endlich in den Rhythmus kommen

Gegen den Mitteldeutschen BC (13.3.) und Würzburg (16.3.) sollten die Skyliners besser nicht verlieren, ein Sieg gegen Braunschweig (28.3.) scheint zumindest machbar. Hinzu kommt eventuell noch das Aufeinandertreffen mit Heidelberg, das wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Akademikern aus der Studentenstadt aber erst einmal verlegt werden musste.

Für die Skyliners geht es im März auch darum, endlich mal in den Rhythmus zu kommen. Die Saison der Hessen ist geprägt von Verletzungen, Corona-Erkrankungen, Spiel-Pausen und -Verlegungen. Auch deshalb hat der Club die Pokal- und Länderspielpause genutzt und ist ins Kurz-Trainingslager nach Mallorca gereist. Dort will Ocampo nicht nur endlich mal in Ruhe mit dem nahezu kompletten Kader trainieren, sondern sein Team auch noch einmal einschwören auf die kommenden Aufgaben.

Ohne Cherry geht wenig

"Wir müssen drei Dinge besser machen in den nächsten Spielen: Verteidigung, Rebound und Offensive", erklärte Ocampo. Das klingt umfassend. Wer die jüngsten Spiele der Frankfurter gesehen hat, weiß aber, dass es nicht ganz so schlecht um sie bestellt ist. Wahr ist allerdings auch: Kein anderes Team erzielt weniger Punkte pro Spiel als die Hessen.

Das Angriffsspiel baut stark auf Point Guard Will Cherry auf. Der Taktgeber fehlte zuletzt allerdings mit Rückenbeschwerden. "Will ist mittlerweile wieder gesund und trainiert voll mit", konnte Ocampo eine gute Nachricht aus dem Trainingslager übermitteln. Gegen weitere gute Nachrichten hätten die Skyliners im März sicher nichts einzuwenden.